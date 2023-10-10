Feci kaza kamerada! Anne ve çocuğu beton mikserinin altında kaldı!
İzmir'in Torbalı ilçesinde yolda yürüyen anne ve küçük çocuğu, beton mikserinin altında kaldı. Meydana gelen feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, hastaneye kaldırılan küçük çocuğun yaşam mücadelesi sürüyor.
Kaza, dün gündüz saatlerinde Torbalı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki bir beton mikseri, yolda yürüyen anne N.G. ve küçük çocuğu A.G.'ye arkadan çarparak altına aldı.
Anne ve çocuğun üstünden geçen beton mikserinin sürücüsü durumu sonradan fark edip dururken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
N.G. ve küçük çocuk A.G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Annenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken küçük çocuğun ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
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