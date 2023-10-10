10 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Feci kaza kamerada! Anne ve çocuğu beton mikserinin altında kaldı!

Feci kaza kamerada! Anne ve çocuğu beton mikserinin altında kaldı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.10.2023
ABONE OL
Feci kaza kamerada! Anne ve çocuğu beton mikserinin altında kaldı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde yolda yürüyen anne ve küçük çocuğu, beton mikserinin altında kaldı. Meydana gelen feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, hastaneye kaldırılan küçük çocuğun yaşam mücadelesi sürüyor.

Kaza, dün gündüz saatlerinde Torbalı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki bir beton mikseri, yolda yürüyen anne N.G. ve küçük çocuğu A.G.'ye arkadan çarparak altına aldı.

Anne ve çocuğun üstünden geçen beton mikserinin sürücüsü durumu sonradan fark edip dururken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

N.G. ve küçük çocuk A.G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Annenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken küçük çocuğun ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kazanın ardından beton mikseri sürücüsü M.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA