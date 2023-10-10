Feci kaza kamerada! Anne ve çocuğu beton mikserinin altında kaldı!

Anne ve çocuğun üstünden geçen beton mikserinin sürücüsü durumu sonradan fark edip dururken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

N.G. ve küçük çocuk A.G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Annenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken küçük çocuğun ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.