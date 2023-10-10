Araç sahipleri dikkat! İhmal edilen periyodik bakım pahalıya patladı
Samsun’da Caner Önder isimli vatandaş aracının periyodik bakımını zamanında yaptırmayınca sıfırdan motor yaptırmak zorunda kaldı. 3 bin TL’lik masraftan kaçıp 80 bin TL’ye motor yaptıran vatandaş, bakım yaptırmadığı için pişman olduğunu söyledi.
Yüksek fiyatlardan dolayı sıfır araç alamayan vatandaşlar, ellerindeki araçların kıymetini bilmeye başladı. Aracının kıymetini bilmeyen ve bakımlarını zamanında yaptırmayan vatandaşlar ise karşılaştıkları arızalar nedeniyle pişmanlık yaşıyor. Samsun'da yaşayan Caner Önder isimli vatandaş, aracının bakımlarını zamanında yaptırmadığını ve 3 bin TL'lik bakımdan kaçtığı için 80 bin TL'ye motor yaptırmak zorunda kaldığını söyledi.
"BAKIM MASRAFINDAN KAÇTIM..."
Araç bakımını yaptırmadığı için başına yüklü miktarda masraf çıktığını ifade eden Caner Önder, "Yağ bakımlarını zamanında yaptırmadım. Motorun yağına ve suyuna zamanında baktırmadık. Ondan sonra da aracın motoru kullanılmaz hale geldi. 80 bin TL bir masraf çıktı. Bakım yaptırmadığım için çok pişmanım. Zamanında bakım yaptırsam en fazla 3 bin TL param gidecekti. Şu anda ise 80 bin TL'lik oldum. Motorun gittiğini yolda kalınca ve çekiciye binince anladım. Aracımın motoru susuz kalınca piston sarmış. Motor kitlenince de böyle bir masraf meydana geldi" dedi.
"ARAÇLAR YAZ VE KIŞ ANTİFRİZLE ÇALIŞTIRILMAK ZORUNDA"
Türkiye'de antifrizin sadece kışın kullanılması gibi yaygın alışkanlığın olduğuna değinen oto motor tamircisi Hakan Çevik ise "Araçların kesinlikle antifriz ile kullanılmasını öneriyorum. İnsanlar antifrizi genelde kışın koymayı tercih ediyor ama bu çok yanlış bir durum. Antifriz yaz ve kış kullanılmak zorunda. Sadece kıştan kışa antifriz konulan arabalarda birçok sorun meydana geliyor. Sürekli antifriz kullanılırsa yaşanabilecek birçok sorunun önüne geçilebilir.
Örneğin; su tapaları çürümez, horumlar zarar görmez, silindir kapakları sağlam kalır, motor suyunun geçtiği hiçbir aksamda çürüme meydana gelmez. Sürekli antifriz kullanılmayınca tapa patlıyor, conta yanıyor ve yolda kalıyorlar. Şu anda yağ ve antifriz bakımı 2-3 bin TL'yi buluyor. Her araca 10 bin kilometrede bir bakım yaptırılması gerekiyor.
Bakım 10 bin kilometreyi geçerse motorda yağ yakma oluşur, motorun performansı düşer, sonu motorun kullanılmaz hale gelmesine kadar gider. Şu anda da bir dizel motoru revize etmek 80 bin, benzinli motoru revize etmek 40 bin TL gibi bir fiyat tutuyor. Şu anda elimizde yağ bakımı geciktiğinden dolayı motoru kullanılmaz hale gelen 2 araç var. 2'sinin de motor tamir masrafı 80 bin TL tutuyor. Bakımları zamanında yapılsaydı, en fazla 3 bin TL masrafları olurdu" diye konuştu.
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