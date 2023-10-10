Araç sahipleri dikkat! İhmal edilen periyodik bakım pahalıya patladı





"BAKIM MASRAFINDAN KAÇTIM..."

Araç bakımını yaptırmadığı için başına yüklü miktarda masraf çıktığını ifade eden Caner Önder, "Yağ bakımlarını zamanında yaptırmadım. Motorun yağına ve suyuna zamanında baktırmadık. Ondan sonra da aracın motoru kullanılmaz hale geldi. 80 bin TL bir masraf çıktı. Bakım yaptırmadığım için çok pişmanım. Zamanında bakım yaptırsam en fazla 3 bin TL param gidecekti. Şu anda ise 80 bin TL'lik oldum. Motorun gittiğini yolda kalınca ve çekiciye binince anladım. Aracımın motoru susuz kalınca piston sarmış. Motor kitlenince de böyle bir masraf meydana geldi" dedi.