Haliç’te korku dolu anlar: Köprüden denize düştü

Yaşanan o korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Şişhane kıyısına çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kalp masajı yapılan Fatma B., bilinci açık bir şekilde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.