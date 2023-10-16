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Haliç’te korku dolu anlar: Köprüden denize düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2023 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
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Haliç’te korku dolu anlar: Köprüden denize düştü

Haliç Metro Köprüsü’nde yürüyen bir kadın dengesini kaybederek aşağıya düştü. Dakikalarca denizin üstüne baygın kalan kadın, tekne kaptanı tarafından kurtarıldı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü üzerinde geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde meydana gelene olayda Fatma B., metroya doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra korkulukların yanında duran Fatma B., aşağı düştü. Kadını gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.



YÜREKLER AĞZA GELDİ
O esnada denize bulunan bir tekne kaptanı, yüzeyde hareketsiz yatan kadının yanına yaklaştı. Dakikalar süren çalışma sonrasında kadın denizden alınarak tekneye konuldu.

Yaşanan o korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Şişhane kıyısına çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kalp masajı yapılan Fatma B., bilinci açık bir şekilde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

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