Mardin'de skandal görüntü: 8 yaşındaki kız ile 9 yaşında erkek çocuğa nişan yaptılar! İnceleme başlatıldı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında nişan töreni düzenlendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı.
Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.'nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.'nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi.
Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi.
Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü.
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