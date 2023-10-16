Mardin’de skandal görüntü: 8 yaşındaki kız ile 9 yaşında erkek çocuğa nişan yaptılar! İnceleme başlatıldı

Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.'nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.'nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi.