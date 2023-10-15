Yeni Zigana Tüneli bölgeyi ihya etti! 1 milyon araç kullandı
Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi’ni birbirine bağlayan Zigana Tüneli'ni açıldığı 3 Mayıs 2023 tarihinden bu yana geçen 5,5 ayyık sürede 1 milyonun üzerinde araç kullandı.
5,5 ay öncesine kadar Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan en önemli geçitlerinden biri olan Zigana Dağı geçidinde her gün geçiş yapan binlerce araç, artık karayolunu 20 dakika kısaltan yeni tüneli kullanmaya başladı. Yeni tünel, zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağlayacak.
Proje ile mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 adet viraj ortadan kaldırıldı. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirildi. Güzergâh 8 kilometre kısaltıldı, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika indirildi.
Karbon salınımı 16 bin 598 ton azaltılarak, sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlayan proje ile özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olması nedeniyle keskin virajlar ve rampalar sürücülere zor anlar yaşatırken, tünelin hizmete girmesiyle birlikte bu zorluklar da sona erdi.
Öte yandan Yeni Zigana Tüneli geçtiğimiz günlerde "Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında 'yapım metodolojisi' kategorisinde dünyada birinci seçilmişti.
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