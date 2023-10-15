Yeni Zigana Tüneli bölgeyi ihya etti! 1 milyon araç kullandı

Çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu ile Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli, 3 Mayıs 2023 tarihinde hizmete girmesinin ardından geçen 5,5 aylık sürede tünelden yaklaşık 1 milyon 100 bin araç geçiş yaptı.