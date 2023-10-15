Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuruları ne zaman bitiyor?
"Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Green Card başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Başvuru süreci devam ederken sonuç tarihiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Başvuru tarihlerinin yer aldığı internet adresine sonuç tarihi de eklendi. İşte konu hakkında detaylar...
"Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuruları ne zaman bitiyor?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları, 7 Kasım 2023 tarihine kadar dvprogram.state.gov internet adresinden alınacak. İşte konu hakkında detaylar...
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ TARİHİ
Belirlenen takvime göre, Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.
DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak olan Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek.
GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?
Green Card çekilişi için başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilmektedir. Böyle durumlarda başvuru hizmetini satın almak için aracı kuruma belirli bir ödeme yapılması gerekmektedir.
Ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, sonrasında Amerika'ya gitmek amacıyla başvuru aşamasında farklı kalemlerde bazı ödemeler yapılması gerekmektedir.
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