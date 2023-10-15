Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuruları ne zaman bitiyor?

GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?

Green Card çekilişi için başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilmektedir. Böyle durumlarda başvuru hizmetini satın almak için aracı kuruma belirli bir ödeme yapılması gerekmektedir.