Son dakika: Meteoroloji o iller için gün verdi! Toz taşınımı ve sağanak yağış birlikte geliyor! İşte illere göre güncel hava durumu...

SİS GÖRÜLECEK

Yağışların Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Kayseri'nin güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.