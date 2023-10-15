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Son dakika: Meteoroloji o iller için gün verdi! Toz taşınımı ve sağanak yağış birlikte geliyor! İşte illere göre güncel hava durumu...

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Giriş Tarihi: 15.10.2023 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
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Son dakika: Meteoroloji o iller için gün verdi! Toz taşınımı ve sağanak yağış birlikte geliyor! İşte illere göre güncel hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan 5 günlük hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere diğer illeri de etkileyecek sağanak yağış için olası olumsuzlara karşı tedbir alınması konusunda uyarı da yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda hava sıcaklıkların önümüzdeki günlerde azalacağı ve yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.

5 günlük haritalı paylaşımlarda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda yağış görülürken, olası olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

BU GECE TOZA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇOK SAYIDA ŞEHRİ VURACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Konya'nın batısı, Tokat ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİS GÖRÜLECEK

Yağışların Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Kayseri'nin güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

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