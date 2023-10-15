Peş peşe feci kazalar! Çok sayıda ölü var! Isparta, Bursa ve Ankara...
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Bir başka kaza haberi de Bursa'dan. Bursa'da doğum günü eğlencesinden dönen 4 arkadaşın bulunduğu otomobil, beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde aşırı süratli olduğu iddia edilen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi ağır yaralandı.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, gece yarısı Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Aşağıdinek köyü Dörtyol mevkisinde meydana geldi. B.A.E. yönetimindeki 32 LH 760 plakalı otomobil, M.D.'nin kullandığı 42 AID 166 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerince Şarkikaraağaç Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 kişi daha doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 1 kişinin tedavisi devam ederken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyonet sürücüsü M.D. ise gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FECİ BİR HABER DE BURSA'DAN
Bursa'da doğum günü eğlencesinden dönen 4 arkadaşın bulunduğu otomobil, beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Adem Duran idaresindeki 16 AFT 818 plakalı otomobil, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde demir korkuluklara ardından beton aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Adem Duran ile Sinan Karakuş, Eda Nur Baykay ve Sıla Çelik araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan gençlerden Karakuş, Baykay ve Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken sürücü Duran ise ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Eda Nur Baykay'ın doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla kutlamadan döndüğü öğrenildi.
ANKARA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ÜST GEÇİDİN AYAĞINA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde aşırı süratli olduğu iddia edilen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Çankaya İlçesi Aşağı Öveçler Mahallesi 1071 Malazgirt Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı süratli olduğu iddia edilen U.C.G'nin kontrolündeki 06 JOH plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç ardından üst geçidin ayağına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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