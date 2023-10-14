Evin çevresindeki 3 gizli kelimeyi sadece IQ’su yüksek olanlar buluyor

Bu zeka oyununda gizli kelimeleri bulmak için normalin dışına çıkmanız gerekiyor. Evin içine gizlenmiş bu 3 kelime sizi sıradan bir araştırmadan çok daha fazlasına davet ediyor. Her bir kelime zekanızı kullanarak keşfetmeniz için gizemli bir ipucu sunacak.