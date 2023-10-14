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Zamansız ve mekansız bir yerde geçen hikaye: Dullar! Nesibe Sena Ayın'dan yeni projesi için destek çağrısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.10.2023 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
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Zamansız ve mekansız bir yerde geçen hikaye: Dullar! Nesibe Sena Ayın’dan yeni projesi için destek çağrısı

Bilinmeyen bir dönemde, bir toplulukta evli çiftlerden karı veya koca vefat ettiğinde dul kalan da eşiyle birlikte “çift cenazesi” adı verilen geleneğe uygun olarak zehirli otlar yedirilip toprağa verilen bir hikayeyi anlatan "Dullar" adlı kısa film Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan kısa film yapım desteği aldı. Dullar' kısa filminin yönetmeni ve senaristi Nesibe Sena Ayın, film için fon arayışında olduklarını belirterek, "Ben ve ekibim desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

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