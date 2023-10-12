Gözü dönmüş maganda kadın dehşet saçtı: Çocuğunun yanında dakikalarca darbedildi

Dakikalarca darp edildim. Kadın beni kapıya sıkıştırdı. Çocuğum ayrı ben ayrı korktum. Kendi yaptığı suç olmasına rağmen benim evladımın yanında darp ediyor. Bana hiç kendimi savunma şansı vermedi. Çok büyük korku yaşadık. 112'yi arayıp şikayetimi belirttim. Karakola da gittim ve sonuna kadar hakkımı arayacağım. Bu kadının psikolojisi bozuk. Bana bu şekilde davranamaz ve darp edemez. Yanında çocuğu varken ve en savunmasız anında bu anları yaşatamaz. Ben ameliyatlıyım. Ellerimde hâlâ onun tırnak izleri var. Arabamın içinde darp edildim. Sonuna kadar şikayetçiyim. Cezasını çekmeli."

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