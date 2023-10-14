İzmir’de kadın cinayeti! Vahşet güvenlik kamerasına yansıdı: Anne kız birbirine sarılı halde...





Olay anına dair, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Davut Yiğitsoy'un ilk olarak Seher Genç'e ateş etmesi yer alıyor. Yiğitsoy'un, bunun üzerine birbirlerine sarılan anne kızın yanına gelip silahıyla Aysel Genç'in başına ateş etmek istediği ancak tabancanın tutukluk yaptığı, 3'üncü denemesinde Aysel Genç'i başından vurduğu ve olaydan sonra otomobiline binerek uzaklaştığı da görüntülerden belirlendi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'



Seher Genç'in avukatı Fırat Ay, olay günü yaşananları anlatarak, "Davut Yiğitsoy, elindeki silah tutukluk yapmasına rağmen durmuyor, devam ediyor. Seher birçok yerinden yaralandı. Annesi ise başından vurularak öldürüldü. Müvekkilim sadece kendisini ve annesini değil, tüm kadınları temsil ediyor. Müvekkilim ve annesine karşı gerçekleşen 'Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlarının hem kadına hem de canavarla hisle olması sebebiyle, sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.