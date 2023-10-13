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En iyi film ödülü Yıldız Tozu’nun

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Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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En iyi film ödülü Yıldız Tozu’nun

Uuslararası Türk Kültürü Teşkilatı (Türksoy) tarafından Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Şuşa kapsamında Azerbaycan Bakü şehrinde gerçekleştirilen 3. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nde Sinehane ve 24 Kare Film ortak yapımcılığıyla, Mustafa Kutlu’nun aynı adlı eserinden beyazperdeye aktarılan Yıldız Tozu filmi “En İyi Film” ödülünün sahibi oldu.

Uuslararası Türk Kültürü Teşkilatı (Türksoy) tarafından Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Şuşa kapsamında Azerbaycan Bakü şehrinde gerçekleştirilen 3. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde Sinehane ve 24 Kare Film ortak yapımcılığıyla, Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden beyazperdeye aktarılan Yıldız Tozu filmi "En İyi Film" ödülünün sahibi oldu.


Türk dünyasından 32 filmin yarıştığı festivalin Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde Ahmet Sönmez'e ödülünü, Bakü Medya Merkezi Başkanı Arzu Aliyeva takdim etti.

Türk edebiyatının duayeni Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Yıldız tozu" filmi kardeş olmanın en güçlü duygusu olan sevgi ve bağların ne olursa olsun hiçbir zaman kaybolmadığını, kopmadığını ve hep derinlerde bir yerlerde sizi güvende hissettirdiğini 2 küçük kardeş yüreğinden ve gözünden anlatıyor. 22 Eylül'De vizyona giren filmin vizyon yolculuğu devam ediyor.

Festivalde Diğer Ödül Alan Filmler

"En İyi Yönetmen Ödülü"nü "Tanrı Verdi" filmiyle Kırgızistanlı yönetmen Asel Juraeva,

"En İyi Senaryo Ödülü"nü ise Özbekistan'dan "Abdulla Oripov" aldı.

Türkiye'den bir diğer ödül de Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ansiklopedisi'ni konu edinen Murat Pay yönetmenliğindeki TRT yapımı "Hep 33 Yaşında" belgeseline "Jüri Özel Ödülü" verildi.

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