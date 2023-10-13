En iyi film ödülü Yıldız Tozu’nun

Türk edebiyatının duayeni Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Yıldız tozu" filmi kardeş olmanın en güçlü duygusu olan sevgi ve bağların ne olursa olsun hiçbir zaman kaybolmadığını, kopmadığını ve hep derinlerde bir yerlerde sizi güvende hissettirdiğini 2 küçük kardeş yüreğinden ve gözünden anlatıyor. 22 Eylül'De vizyona giren filmin vizyon yolculuğu devam ediyor.

Festivalde Diğer Ödül Alan Filmler

"En İyi Yönetmen Ödülü"nü "Tanrı Verdi" filmiyle Kırgızistanlı yönetmen Asel Juraeva,

"En İyi Senaryo Ödülü"nü ise Özbekistan'dan "Abdulla Oripov" aldı.

Türkiye'den bir diğer ödül de Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ansiklopedisi'ni konu edinen Murat Pay yönetmenliğindeki TRT yapımı "Hep 33 Yaşında" belgeseline "Jüri Özel Ödülü" verildi.