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Antalya'da "Kafes" operasyonu: 19 şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2023
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Antalya’da Kafes operasyonu: 19 şüpheli tutuklandı

Antalya'da organize suç örgütüne yönelik "Kafes" operasyonunda yakalanan 39 şüpheliden 19'u tutuklandı. Bu kişilerin bulunduğu adreslerdeki aramalarda 15 tabanca, 21 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği, 1359 tabanca fişeği, 44 av tüfeği fişeği, çok sayıda çek ve senet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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