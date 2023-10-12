Sağanak yağış yolda! Meteoroloji çok sayıda il için gün verdi! İşte güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde önümüzdeki günlerde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken olası olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Yağışın başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde etkil olacağı belirtildi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sıcaklıkların sabit kalacağı ancak önümüzdeki günlerde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.
Özellikle hafta sonu ve yeni hafta başlangıcında yağış beklenirken vatandaşlar olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde biraz artacak, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
AYDIN VE ÇEVRESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken hafta sonu iç kesimlerde yerel olarak sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Aydın'da yarın az bulutlu, Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi ve Pazar günü ise parçalı bulutlu iç kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
PERŞEMBE
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye ek kazançta miktarlar güncellendi! 5 bin TL ikramiye + 12.500 TL verilecek! En yüksek promosyon ödemesi...
- KPSS şartı aramıyor! Türksat yüksek maaş ile 112 personel alımı yapacağını açıkladı! İşte başvuru ekranı…
- 12 EKİM 2023 FINDIK FİYATLARI GÜNCEL LİSTE : 🌰 Fındık fiyatı ne kadar oldu, düştü mü? Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon...
- Telefonunu kullanmayanların bağlantısı 24 saat içinde kesilecek! 1 yıl süre verilecek ve kara listeye alınacak
- BAŞVURULAR BAŞLADI! 12 Ekim KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? www.turkiye.gov.tr
- MİLLİ MAÇ TARİHİ 2023! Hırvatistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
- EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE 2023! 12 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatıyor? SMS, T.C. Kimlik no ile maaş sorgulama ekranı!
- TCMB EKİM 2023 FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı tarihleri...
- JGK lise mezunu uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı! İşte başvuru detayları ve ekranı
- Safiye Soyman 1,5 ayda cayır cayır kilo verdi! Ameliyatsız iştahı adeta yok oldu! -12 kilo zayıflama sırrı...
- ALES geç başvuru tarihi 2023 | ALES/3 ne zaman yapılacak, sonuçları kaç yıl geçerli oalcak?
- LÖSEV iş başvuru ekranı ve şartları 2023 | Lise mezunu olmak yeterli! 15 farklı branşta iş ilanını duyurdu: İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Eskişehir...