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Sağanak yağış yolda! Meteoroloji çok sayıda il için gün verdi! İşte güncel hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Sağanak yağış yolda! Meteoroloji çok sayıda il için gün verdi! İşte güncel hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde önümüzdeki günlerde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken olası olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Yağışın başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde etkil olacağı belirtildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sıcaklıkların sabit kalacağı ancak önümüzdeki günlerde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.

Özellikle hafta sonu ve yeni hafta başlangıcında yağış beklenirken vatandaşlar olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde biraz artacak, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

AYDIN VE ÇEVRESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken hafta sonu iç kesimlerde yerel olarak sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Aydın'da yarın az bulutlu, Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi ve Pazar günü ise parçalı bulutlu iç kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

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