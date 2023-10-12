Oğlu bisiklet üstündeyken vurdu! Cani babanın ifadesi kan dondurdu
Adana’da oğlunu bisiklet sürdüğü sırada öldüren baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cani baba Nurettin O. verdiği ifadede, "Oğlum çalışmıyordu, işsiz olduğu için sürekli para istiyordu. Bundan dolayı aramızda kavgalar çıkıyordu ve zaman zaman beni dövüyordu, artık canıma tak etti" dediği öne sürüldü.
Olay, 10 Ekim Salı günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serhat O. (30) bisiklet ile babasının bekçilik yaptığı iş yerine gitti.
Bu sırada baba Nurettin O. (57) oğlunu tüfekle vurdu. Serhat O. kanlar içerisinde yere yığılırken, baba Nurettin O. kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Serhat O.'nun öldüğünü tespit etti. Bölgeye gelen polisler ise olay yerine yakın bir yerde oğlunu öldüren babayı gözaltına aldı.
Baba Nurettin O. emniyette verdiği ifadesinde, "Oğlum çalışmıyordu, işsiz olduğu için sürekli para istiyordu. Bundan dolayı aramızda kavgalar çıkıyordu ve zaman zaman beni dövüyordu, artık canıma tak etti" dediği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından baba adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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