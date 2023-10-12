Oğlu bisiklet üstündeyken vurdu! Cani babanın ifadesi kan dondurdu

Bu sırada baba Nurettin O. (57) oğlunu tüfekle vurdu. Serhat O. kanlar içerisinde yere yığılırken, baba Nurettin O. kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Serhat O.'nun öldüğünü tespit etti. Bölgeye gelen polisler ise olay yerine yakın bir yerde oğlunu öldüren babayı gözaltına aldı.