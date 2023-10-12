Adana’da pes dedirten görüntü! Çocuğu halat gibi kullandılar

Bir çocuk iki otomobilin arasına geçerek adeta halat görevi gördü. Çocuğun iki otomobilin arasında tutunduğu tehlikeli anlar anbean çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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