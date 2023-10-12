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Adana'da pes dedirten görüntü! Çocuğu halat gibi kullandılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Adana’da pes dedirten görüntü! Çocuğu halat gibi kullandılar

Adana’nın Kozan ilçesinde bozulan bir otomobili çekmek için halat bulamayan şahısların bir çocuğu halat gibi kullandı. O anlar amatör kameralara böyle yansıdı.

Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda otomobili bozulan sürücünün yardımına arkadaşı koştu. Ancak iki otomobilde de halat olmayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı.

Bir çocuk iki otomobilin arasına geçerek adeta halat görevi gördü. Çocuğun iki otomobilin arasında tutunduğu tehlikeli anlar anbean çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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