Kapısı açık giden minibüsten düştü! Ölümle burun buruna geldi

Olayı anlatan Ömer Köseoğlu, "Ses geldiğini duyduk ve dışarı çıktığımızda bir kişi dolmuştan aşağı düşmüş ve kafasını kaldırımın kenarına vurmuş. O ara ambulansı aradık. Durumu biraz ağırdı, umarım bir şey olmaz" dedi. Kenan Hasarkaya ise, " Saat 11.00 sıralarında, yerde bir vatandaş yatıyordu kafasını kaldırıma vurmuştu. Bizde vatandaşlık görevimizi yaparak sağlık ekiplerine ve polise haber verdik.

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