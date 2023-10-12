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MORHİPO KAPANDI MI? Alışveriş platformu Morhipo neden kapanıyor? Açıklama geldi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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MORHİPO KAPANDI MI? Alışveriş platformu Morhipo neden kapanıyor? Açıklama geldi!

"Morhipo kapanıyor mu, neden?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Morhipo, geniş ürün yelpazesi ve çevrim içi alışveriş deneyimi sunma konusundaki başarısıyla Türkiye'de oldukça popüler bir platform haline gelmişti. Ancak, Boyner Holding tarafından alınan bir kararla Morhipo'nun faaliyetlerine son verilme kararı alındı.

Türkiye'nin önde gelen çevrim içi alışveriş platformlarından biri olan Morhipo, 2011 yılında Boyner Holding çatısı altında kurulmuş ve kısa sürede büyük bir popülerlik kazanmıştı. Geniş bir ürün yelpazesi sunarak kıyafetten elektroniğe kadar birçok kategoride alışveriş yapma olanağı sunan Morhipo'nun kapatılacağı duyuruldu! İşte, o açıklama...

MORHİPO NEDEN KAPANIYOR?

Boyner Grup tarafından müşterilere gönderilen bilgilendirmeye göre Morhipo.com sitesi 17 Ekim tarihinde kapatılacak.

Müşteriler otomatik olarak Boyner'in kendi alışveriş sitesine (boyner.com.tr) yönlendirilecek. Bu hamleyle Boyner'in tüm e-ticaret faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamayı hedeflediği düşünülüyor.

Morhipo kullanıcıları, alışverişlerine boyner.com.tr üzerinden devam edebilecek.

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