MORHİPO KAPANDI MI? Alışveriş platformu Morhipo neden kapanıyor? Açıklama geldi!

Türkiye'nin önde gelen çevrim içi alışveriş platformlarından biri olan Morhipo, 2011 yılında Boyner Holding çatısı altında kurulmuş ve kısa sürede büyük bir popülerlik kazanmıştı. Geniş bir ürün yelpazesi sunarak kıyafetten elektroniğe kadar birçok kategoride alışveriş yapma olanağı sunan Morhipo'nun kapatılacağı duyuruldu! İşte, o açıklama...