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Moskova'dan gelen iki yolcunun bagajından çıktı: Tam 10 bin 300 adet

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Moskova’dan gelen iki yolcunun bagajından çıktı: Tam 10 bin 300 adet

Gümrük polislerinin, havalimanlarındaki denetimleri sürüyor. İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda, Moskova’dan gelen iki yolcunun valizinden, piyasa değeri 1 milyon 236 bin lira olan 10 bin 300 adet tilki kuyruğu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmalarında, Moskova'dan gelen Özbekistan ve Yunanistan uyruklu iki yolcu takibe alındı.

Ekipler, uçağın iniş yapmasının ardından şüphelilere yönelik fiziki takip başlattı.

Yolcu salonuna beraberlerindeki dört valizle birlikte gelen ve gümrük beyan noktasına uğramadan doğrudan çıkışa yönelen şüpheliler durduruldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ekipler tarafından yolculara ait valizleri x-ray taramasından geçirdi. Tarama sonucunda valizlerde şüpheli yoğunluklar olduğunu gözlemledi. X-ray taramasının ardından başlatılan detaylı aramada valizlerin hayvan kuyruklarıyla dolu olduğu görüldü.

Yapılan tespit çalışmalarında kuyrukların tilki kuyruğu olduğu ortaya çıkarıldı. Operasyon neticesinde 1 milyon 236 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlenen toplam 10 bin 300 adet tilki kuyruğu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiği öğrenildi.

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