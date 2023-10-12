Moskova’dan gelen iki yolcunun bagajından çıktı: Tam 10 bin 300 adet

Yapılan tespit çalışmalarında kuyrukların tilki kuyruğu olduğu ortaya çıkarıldı. Operasyon neticesinde 1 milyon 236 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlenen toplam 10 bin 300 adet tilki kuyruğu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN