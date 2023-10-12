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Esenyurt'ta markete silahlı saldırı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2023
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Esenyurt’ta markete silahlı saldırı!

Esenyurt'ta motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, markete silahla ateş açtı. Markete çok sayıda kurşun isabet ederken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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