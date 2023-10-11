Ücretsiz internet başladı mı, ne zaman? Öğrencilere bedava 10 GB internet kampanyası başvuru şartları neler?
"Ücretsiz internet başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ücretsiz 10 GB internet başvurusu için son gelişmeler takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 3,6 milyon genci kapsayan 10 GB ücretsiz internet için çalışmalarda sona gelindi. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Ücretsiz internet başladı mı, ne zaman? Öğrencilere bedava 10 GB internet kampanyası başvuru şartları neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler. " dedi. Milyonlarca öğrenci ücretsiz internet için geri sayıma başlarken Bakan Uraloğlu uygulamanın bu ay hayata geçebileceğini söyledi. İşte konu hakkında detaylar...
ÜCRETSİZ İNTERNET BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi;
Gençlerimize Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 3,6 milyon gencimizi kapsayacak proje. 3 operatörden tekliflerimizi aldık, 12 ay süre içinde mutabakat sağladık. Gençlere verme noktasındayız. Ücretsiz internet projesi için 10 gb interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Gerek cep telefonundan gerek IMEI numarasından örtüşmesini sağlayacağız. Başkası kullanamayacak. BTK ile bunu sağlama yeteneğine sahibiz. Bu ay 10 gb internet başlar. En ihtiyaç olan nokta bu ay. Gençler hangi operatörü kullanıyorlarsa o operatörü kullanabilecekler.
Yerli üretim şartı, sınır fiyat konuldu, onun altında kalan yerli üretim markalarına uygulanacak cep telefonu kampanyası var, o da bu ay hayata geçirilir.
"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatörünün biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği gerekse ücretsiz 10 GB kota desteği ile üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. Her 2 desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."
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