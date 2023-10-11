Ücretsiz internet başladı mı, ne zaman? Öğrencilere bedava 10 GB internet kampanyası başvuru şartları neler?

ÜCRETSİZ İNTERNET BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Gençlerimize Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 3,6 milyon gencimizi kapsayacak proje. 3 operatörden tekliflerimizi aldık, 12 ay süre içinde mutabakat sağladık. Gençlere verme noktasındayız. Ücretsiz internet projesi için 10 gb interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Gerek cep telefonundan gerek IMEI numarasından örtüşmesini sağlayacağız. Başkası kullanamayacak. BTK ile bunu sağlama yeteneğine sahibiz. Bu ay 10 gb internet başlar. En ihtiyaç olan nokta bu ay. Gençler hangi operatörü kullanıyorlarsa o operatörü kullanabilecekler.