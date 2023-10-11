11 Ayın Sultanı Ramazan ayı başlangıç tarihi | Ramazan ne zaman, hangi ay ve tarihte? 2024 Diyanet dini günler takvimi!
"İlk oruç ne zaman tutulacak?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2024 Ramazan ayının başlangıç tarihine yönelik araştırmalar yapılıyor. Regaip Kandili ile karşılanan üç aylar, oruç ayı da olarak bilinen 11 ayın sultanı ramazan ile uğurlanacak. İşte haberin detayları...
"Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte?" sorusunun cevabı sorgulanıyor. Yeni yıla kısa süre kala 2024 Ramazan ayının başlangıç tarihine yönelik araştırmalar yapılıyor. Regaip Kandili ile karşılanan üç aylar, oruç ayı da olarak bilinen 11 ayın sultanı ramazan ile uğurlanacak.
2024 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ
Ramazan'ın birinci günü 2024'de Mart ayına denk geliyor.
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Gelecek yıl yani 2024'de Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde idrak edilemeye başlanacak.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır.
Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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- 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı başlangıç tarihi | Ramazan ne zaman, hangi ay ve tarihte? 2024 Diyanet dini günler takvimi!
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