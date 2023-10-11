Şişli'de kaldırım çöktü! Kadın içine düştü
Şişli'de kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düşen kadın, itfaiye tarafından kurtarıldı. 3 aracın çukura düşme riski nedeniyle itfaiye ve polis geniş güvenlik önlemi aldı.
Şişli'de kaldırımda oluşan çukura düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak'taki kaldırımda henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Bu sırada kaldırımda yürüyen Gülcan N, çukura düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Gülcan N, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaldırımdaki çökmenin devam etmesi nedeniyle güvenlik tedbiri alan ekipler, sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.
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