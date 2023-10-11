Güneş tutulması ne zaman olacak 2023? Halkalı Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi? Burçlara etkisi...

"Güneş tutulması ne zaman olacak 2023? Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğan olaylarından biri olan Güneş tutulması bu ay Halkalı Güneş tutulması olarak gerçekleşiyor. Bu yılın ilk tutulması 20 Nisan'da gerçekleşmişti. İşte konu hakkında son gelişmeler...