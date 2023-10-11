Güneş tutulması ne zaman olacak 2023? Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Burçlara etkisi...
"Güneş tutulması ne zaman olacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Güneş tutulması bu ay gerçekleşiyor. Halkalı güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına geçtiği zaman ortaya çıkan doğa olayıdır. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Güneş tutulması ne zaman olacak 2023? Halkalı Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğan olaylarından biri olan Güneş tutulması bu ay Halkalı Güneş tutulması olarak gerçekleşiyor. Bu yılın ilk tutulması 20 Nisan'da gerçekleşmişti. İşte konu hakkında son gelişmeler...
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
Bu yılın ilk güneş tutulması 20 Nisan'da gerçekleşmişti. İkinci tutulması ise halkalı tutulma olarak meydana gelecek.
2023 yılının önemli gök olaylarından halkalı Güneş Tutulması 14 Ekim'de gerçekleşecek. Ekim ayında gerçekleşecek olan Halkalı Güneş tutulması Türkiye'de görülmeyecek.
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Halkalı güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışık yuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır.
Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.
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