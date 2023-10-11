Fosfor bombası nedir, ne işe yarar? (Beyaz fosfor) Fosfor bombasının etkileri nelerdir?

Yanma reaksiyonu bir kez başladığında durdurulamamaktadır. Beyaz fosforu, nihai olarak napalm bombası ile aynı, hatta daha kötü etkilere sahiptir.

Çevresel Zararlar: Fosfor bombaları, patladıklarında doğal çevreye ciddi zararlar verebilir. Yangınlar başta olmak üzere ormanları, tarım arazilerini ve su kaynaklarını tehdit edebilir. Ayrıca, bombaların patladığı bölgelerde toprak kirliliği ve su kirliliği riski vardır.