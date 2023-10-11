Fosfor bombası nedir, ne işe yarar? (Beyaz fosfor) Fosfor bombasının etkileri nelerdir?
"Fosfor bombası nedir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Son dönemlerde, bazı bölgelerde fosfor bombalarının kullanıldığı iddiaları gündemi sarsmış durumda. Bu iddialar, özellikle savaş bölgelerinde ve çatışma alanlarında yaşanan insani trajedilere dikkat çekiyor. İşte, beyaz fosfor olarak da bilinen fosfor bombası hakkında detaylar...
Fosfor bombaları, yaygın olarak beyaz fosfor ve kırmızı fosfor içeren mühimmatlar olarak bilinir ve çoğu ülke tarafından kullanılması uluslararası hukuk kurallarına tabidir. Ancak, bu bombaların kullanılması veya yanlışlıkla sivil bölgelere düşmesi, ciddi insani sonuçlara yol açabilir.
FOSFOR BOMBASI NEDİR?
Fosfor bombası, beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bir patlayıcı silahtır. Yangın silahı olarak beyaz fosfor, "1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu" kapsamına girmektedir.
Bu konvansiyon yangın silahlarının sivil halk üzerinde veya hava saldırılarında sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılmasını yasaklamaktadır.
FOSFOR BOMBASI ETKİLERİ
Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır.
Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir. Beyaz fosfor kullanımı sonrasında çekilen fotoğraflar, kemiklerine kadar yanmış olsa da elbiseleri zarar görmemiş insanları belgelemiştir.
Yanma reaksiyonu bir kez başladığında durdurulamamaktadır. Beyaz fosforu, nihai olarak napalm bombası ile aynı, hatta daha kötü etkilere sahiptir.
Çevresel Zararlar: Fosfor bombaları, patladıklarında doğal çevreye ciddi zararlar verebilir. Yangınlar başta olmak üzere ormanları, tarım arazilerini ve su kaynaklarını tehdit edebilir. Ayrıca, bombaların patladığı bölgelerde toprak kirliliği ve su kirliliği riski vardır.
FOSFOR BOMBASI YASAK MI?
Fosfor bombası, '1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu' kapsamına girmektedir.
'1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu' kapsamına giren fosfor bombasının sivil halk üzerinde veya hava saldırılarında sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılması yasaktır.
Fosfor bombalarının kullanımı insan sağlığı ve çevre için ciddi bir tehdittir.
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- Fosfor bombası nedir, ne işe yarar? (Beyaz fosfor) Fosfor bombasının etkileri nelerdir?
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