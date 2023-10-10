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Son dakika | Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak kaldırıldığı hastanede şehit oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.10.2023 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
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Son dakika | Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak kaldırıldığı hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

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