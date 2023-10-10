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Bursa'da ağlara köpekbalığı takıldı! Balıkçılar güçlükle taşıdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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Bursa’da ağlara köpekbalığı takıldı! Balıkçılar güçlükle taşıdı

Marmara Denizi'nin güney kıyılaranı oluşturan Gemlik körfezinde balıkçıların ağına 1 tonluk 3.5 metre boyunda köpekbalığı takıldı. Balıkçı barınağına getirilen dev köpekbalığı balıkçı tayfaları tarafından transit kamyonete güçlükle yüklendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabaha karşı Gemlik Körfezine açılan bir balıkçı gemisinin ağına 3.5 metre boyunda camgöz köpekbalığı takıldı. Diğer balıklarla birlikte gemiye çekilen köpekbalığı Kurşunlu'daki balıkçı barınağına getirildi.

1 ton ağırlığındaki köpekbalığı balıkçı tayfaları tarafından transit kamyonete güçlükle yüklendi. Balıkçılar dev köpekbalığı ile hatıra selfisi çektirdi.

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