Bodrum’a su veren 2. baraj da kurudu! Tehlike çok büyük

Yine aynı nedenlerden dolayı Bodrum'un en büyük içme suyu kaynağı olan Geyik Barajında da su miktarı, iletimi mümkün kılacak seviyenin altına düşmüştür. Devlet Su İşleri(DSİ) tarafından barajın Perşembe (12.10.2023) günü kapatılacağı ve su iletiminin kesileceği tarafımıza iletilmiştir.