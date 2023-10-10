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Ankara'da kahreden olay! 6 aylık bebek yangında hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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Ankara’da kahreden olay! 6 aylık bebek yangında hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 3 katlı apartmanda yabancı uyruklu ailenin oturduğu evde çıkan yangında 6 aylık bebek hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi İrfan Caddesi'ne bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında yabancı uyruklu ailenin yaşadığı dairede meydana geldi.

Elektrik kontağı kaynaklı yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederken, evde bulunanlar da dışarıya çıkarıldı.

Yaralanan 6 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan 6 aylık bebek hayatını kaybederken, 5 kişinin tedavisi sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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