560 saatlik görüntü tek tek incelendi! 2 cinayet şüphelisi yakalandı

Açıklamada, "KGYS ve güvenlik kameralarına ait toplam 560 saat kamera görüntüsü inceleyen özel ekip, 100'e yakın kişi ile yüz yüze görüşme yaparak olayın şüphelileri olduğu tespit edilen 4 şahsı fiziki ve teknik takibe alındı.