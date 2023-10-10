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Kadıköy'de panik anları! Park halindeki cip alevlere teslim oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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Kadıköy’de panik anları! Park halindeki cip alevlere teslim oldu

Son dakika haberleri... Kadıköy'de park halindeki cip alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde 7 Ekim Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında park halindeki cipte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yoğun duman ve alevler kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. Yanan araçta yaşanan patlamalar korku ve paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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