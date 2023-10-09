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Sinop'ta eski kocadan kanlı pusu: Eşiyle tartıştı arkadaşını vurdu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
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Sinop’ta eski kocadan kanlı pusu: Eşiyle tartıştı arkadaşını vurdu!

Sinop'ta tartıştığı eski karısının yanındaki kadını silahla yaralayan Fatih K. aynı tabancayla intihar etti. Fatih K'nın cesedi yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatih K. sabah saatlerinde bir süre önce boşandığı eşi Sinem G'yi görmek için İncedayı Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti.

Burada arkadaşı Özlem T. ile pazar alışverişinden dönen Sinem G. ile tartışmaya başlayan Fatih K, yanındaki tabancayla kadınlara ateş etti.

Kurşunun isabet ettiği Özlem T. ayağından yaralandı, Fatih K. aynı tabancayla intihar etti.

Yaralanan kadın Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Fatih K'nın cesedi yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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