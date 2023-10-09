Sinop'ta eski kocadan kanlı pusu: Eşiyle tartıştı arkadaşını vurdu!
Sinop'ta tartıştığı eski karısının yanındaki kadını silahla yaralayan Fatih K. aynı tabancayla intihar etti. Fatih K'nın cesedi yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Fatih K. sabah saatlerinde bir süre önce boşandığı eşi Sinem G'yi görmek için İncedayı Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti.
Burada arkadaşı Özlem T. ile pazar alışverişinden dönen Sinem G. ile tartışmaya başlayan Fatih K, yanındaki tabancayla kadınlara ateş etti.
Kurşunun isabet ettiği Özlem T. ayağından yaralandı, Fatih K. aynı tabancayla intihar etti.
Yaralanan kadın Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Fatih K'nın cesedi yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS ek yerleştirme sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Canan Karatay 'Antibiyotik almayın' diyerek uyardı! Bu tarif kış hastalıklarını yok ediyor! Boğaz ağrısı, öksürük, grip...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu?
- Herkes bunu merak ediyor! Öldükten sonra insan vücudundaki 5 değişim! Beden 30 dakika sonra...
- SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/6 tercih kılavuzu yayımlandı mı?
- 4A, 4B, 4C'lilere bayram ikramiyesi + ek ödeme müjdesi! 9-31 Ekim tarihinde başvuranlar alabilecek! 12.000 TL- 20.000 TL...
- 1 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN DİYET! Su diyeti nedir, nasıl yapılır? 1.3.5.7. gün formülü...
- Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? 2023 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai sonuç listesi...
- Ekim ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak 2023? Ödemelere zam yapılacak mı? Sosyal yardım ödeme tarihleri...
- SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hepsini kapsayacak! Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiye müjdesi! 5000 TL ödeme tarihleri...
- 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak 2023? POMEM polislik başvurusu nereden, nasıl yapılacak, şartlar neler?
- Malatya deprem son dakika! Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hangi ilçelerde hissedildi? 9 Ekim 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi!