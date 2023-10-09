Sinop’ta eski kocadan kanlı pusu: Eşiyle tartıştı arkadaşını vurdu!

Burada arkadaşı Özlem T. ile pazar alışverişinden dönen Sinem G. ile tartışmaya başlayan Fatih K, yanındaki tabancayla kadınlara ateş etti.

Kurşunun isabet ettiği Özlem T. ayağından yaralandı, Fatih K. aynı tabancayla intihar etti.