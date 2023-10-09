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Antalya'da orman yangını: Büyümeden kontrol altına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2023
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Antalya’da orman yangını: Büyümeden kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesi Tepe Mahallesi'nde ormanlık alanda duman görülmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına, 1 helikopter, 1 arazöz, 2 ilk müdahale, 2 itfaiye aracıyla müdahale etti.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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