İstanbul’da en çok su tüketen ilçeler açıklandı! İSKİ verilerine göre İstanbul’da hangi ilçe ne kadar su tüketiyor
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul’da en çok su tüketen ilçeler belli oldu. Ortaya çıkan veriler ışığında İstanbul geçtiğimiz ay 82 milyon 611 bin 392 metreküp su tüketimi gerçekleştirmiş. İşte metropolde en çok su tüketen ilçelerin listesi…
İstanbul'da en çok su tüketen ilçelerin listesi belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenen bilgiye güre İstanbul'da Ağustos ayında toplamda 82 milyon 611 bin 392 metreküp su tüketimi oldu. Bilindiği üzere yağışların azalması ile birlikte İstanbul'daki barajların doluluk oranı sınırın altına indi. Birçok barajda sular yüzde 5 seviyesinin altına kadar geriledi.
İSTANBUL'DA ÇOK SU TÜKETEN İLÇELER VE TÜKETİM MİKTARLARI
İstanbul'en çok tüketen 5 İlçesi 3 milyon metreküpün üzerine su tüketimi yapıyor. İşte o 5 ilçe;
1) Esenyurt
2) Pendik
1) Üsküdar 2 milyon 887 bin 347 metreküp,
2) Başakşehir 2 milyon 862 bin 907 metreküp,
3) Kadıköy 2 milyon 729 bin 965 metreküp,
4) Kartal 2 milyon 667 bin 83 metreküp,
5) Bahçelievler 2 milyon 592 bin 90 metreküp,
6) Sarıyer 2 milyon 551 bin 560 metreküp,
7) Maltepe 2 milyon 523 bin 707,
8) Tuzla 2 milyon 403 bin 411 metreküp,
9) Ataşehir 2 milyon 268 bin 285 metreküp,
10) Fatih 2 milyon 215 bin 302 metreküp,
11) Büyükçekmece 2 milyon 179 bin 957,
12) Sultangazi 2 milyon 171 bin 347 metreküp,
13) Esenler 2 milyon 96 bin 990 metreküp,
14) Kağıthane 2 milyon 54 bin 810 metreküp,
15) Avcılar 2 milyon 35 bin 646 metreküp
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