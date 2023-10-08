Malatya'da gece yarısı deprem! AFAD 2023 son depremler listesi
Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Malatya'da saat 01.01'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-10-08
Saat:01:01:46 TSİ
Enlem:38.103 N
Boylam:38.151 E
Derinlik:5.93 km
AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
2023-10-08 01:01:4638.10338.1515.93MW4.4Yeşilyurt (Malatya)605630
2023-10-08 00:45:2637.81736.6317.02ML1.0Onikişubat (Kahramanmaraş)605631
2023-10-08 00:44:2838.23939.2655.55ML0.9Çüngüş (Diyarbakır)605633
2023-10-08 00:43:0038.14438.5266.96ML0.9Sincik (Adıyaman)605632
2023-10-08 00:19:0238.28737.7577.0ML1.1Akçadağ (Malatya)605628
2023-10-08 00:10:2237.15936.6727.66ML2.0Nurdağı (Gaziantep)605627
2023-10-08 00:07:1637.65635.3837.06ML1.7Aladağ (Adana)605629
2023-10-07 23:31:1238.03127.1166.94ML1.2Menderes (İzmir)605626
2023-10-07 23:24:3337.71327.4677.13ML1.5Söke (Aydın)605625
2023-10-07 22:21:0438.32327.1496.69ML1.5Gaziemir (İzmir)605624
2023-10-07 21:56:5338.36937.4266.89ML1.3Elbistan (Kahramanmaraş)605623
2023-10-07 21:20:1438.59639.6497.0ML2.8Merkez (Elazığ)605622
2023-10-07 21:15:4738.82737.4017.45ML1.5Gürün (Sivas)605621
2023-10-07 21:02:3736.06836.0729.03ML1.7Yayladağı (Hatay)605620
2023-10-07 20:54:0737.77630.7967.04ML0.9Eğirdir (Isparta)605619
2023-10-07 20:48:5438.32437.2027.0ML1.4Elbistan (Kahramanmaraş)605618
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