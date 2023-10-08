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Malatya'da gece yarısı deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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Malatya’da gece yarısı deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Malatya'da saat 01.01'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 5,93 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Yeşilyurt (Malatya)

Tarih:2023-10-08

Saat:01:01:46 TSİ

Enlem:38.103 N

Boylam:38.151 E

Derinlik:5.93 km

AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023-10-08 01:01:4638.10338.1515.93MW4.4Yeşilyurt (Malatya)605630

2023-10-08 00:45:2637.81736.6317.02ML1.0Onikişubat (Kahramanmaraş)605631

2023-10-08 00:44:2838.23939.2655.55ML0.9Çüngüş (Diyarbakır)605633

2023-10-08 00:43:0038.14438.5266.96ML0.9Sincik (Adıyaman)605632

2023-10-08 00:19:0238.28737.7577.0ML1.1Akçadağ (Malatya)605628

2023-10-08 00:10:2237.15936.6727.66ML2.0Nurdağı (Gaziantep)605627

2023-10-08 00:07:1637.65635.3837.06ML1.7Aladağ (Adana)605629

2023-10-07 23:31:1238.03127.1166.94ML1.2Menderes (İzmir)605626

2023-10-07 23:24:3337.71327.4677.13ML1.5Söke (Aydın)605625

2023-10-07 22:21:0438.32327.1496.69ML1.5Gaziemir (İzmir)605624

2023-10-07 21:56:5338.36937.4266.89ML1.3Elbistan (Kahramanmaraş)605623

2023-10-07 21:20:1438.59639.6497.0ML2.8Merkez (Elazığ)605622

2023-10-07 21:15:4738.82737.4017.45ML1.5Gürün (Sivas)605621

2023-10-07 21:02:3736.06836.0729.03ML1.7Yayladağı (Hatay)605620

2023-10-07 20:54:0737.77630.7967.04ML0.9Eğirdir (Isparta)605619

2023-10-07 20:48:5438.32437.2027.0ML1.4Elbistan (Kahramanmaraş)605618

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