Malatya’da gece yarısı deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 5,93 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.