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Bu yıl Ramazan ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.10.2023
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Bu yıl Ramazan ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi!

Müslüman aleminin heyecanla beklediği ve manevi bir coşkunun yaşandığı Ramazan Ayı, her yıl Hicri Takvim'e göre değişen bir tarihte başlar ve İslam dünyasının en kutsal aylarından birini temsil eder. Bu özel ayın başlangıcı için geri sayım başladı ve 2024 Ramazan Ayı'nın ne zaman başlayacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, tarihi...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi, 2024 Ramazan Ayı tarihine netlik kazandırdı. Her yıl farklı bir güne denk gelen Ramazan ayının bu yılki tarihi merak konusu oluyor. 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.

Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ayı arefe günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 9 Nisan 2024 Salı günü son oruçlarını tutacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan Cuma

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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