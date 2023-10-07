Bu yıl Ramazan ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi, 2024 Ramazan Ayı tarihine netlik kazandırdı. Her yıl farklı bir güne denk gelen Ramazan ayının bu yılki tarihi merak konusu oluyor. 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi...