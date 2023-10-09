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Dumanlar gökyüzünü kapladı! Küçükçekmece'de yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
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Dumanlar gökyüzünü kapladı! Küçükçekmece’de yangın

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de oto lastikçide yangın çıktı. Yangın çevredeki bir binayada sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından da görülüyor.

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de oto lastikçide yangın çıktı. Yangın çevredeki bir binayada sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından da görülüyor.

detaylar gelecek...

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