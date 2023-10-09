Dumanlar gökyüzünü kapladı! Küçükçekmece'de yangın
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de oto lastikçide yangın çıktı. Yangın çevredeki bir binayada sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından da görülüyor.
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de oto lastikçide yangın çıktı. Yangın çevredeki bir binayada sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından da görülüyor.
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