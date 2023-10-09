Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? 2023 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai sonuç listesi...
"Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Magnum çubuklarından çıkan şifrelerle çekilişe katılanlardan 2 kişi Porsche Taycan sahibi olmaya hak kazanıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişle lüks arabayı kazanan şanslı isimler duyurulacak. 7. Dönem çekilişinin ardından 2 adet 2021 model Porsche Taycan sahibini bulacak. İşte konu hakkında detaylar...
"Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? 2023 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çekilişe katılmak isteyenler, çubuklardaki kodları Magnum.com.tr ya da SMS aracılığıyla ileterek şanslı 2 kişiden biri olmak için çabalıyor. İşte konu hakkında detaylar...
MAGNUM PORSCHE TAYCAN ÇEKİŞİLİŞİ NE ZAMAN?
Porsche Taycan çekilişi 10 Ekim 2023 tarihinde saat 11.30'da gerçekleştirilecek.
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çekilişler 6 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla 10.05-13.06-12.07-09.08-12.09-10.10.2023 tarihlerinde saat 11.00'da ve tüm katılımlar üzerinden yapılacak 7. Dönem için 10.10.2023 saat 11:30'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.
Kazanan talihliler ile Magnum Card 6. dönem ve Porsche çekiliş sonuçları 15.10.2023 tarihinde Magnum.com.tr'de açıklanacaktır.
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- Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? 2023 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai sonuç listesi...
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