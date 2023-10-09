Magnum Porsche Taycan çekilişi ne zaman? 2023 Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai sonuç listesi...

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çekilişler 6 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla 10.05-13.06-12.07-09.08-12.09-10.10.2023 tarihlerinde saat 11.00'da ve tüm katılımlar üzerinden yapılacak 7. Dönem için 10.10.2023 saat 11:30'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.