Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu?
"Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruyla kasım celbine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Ekim 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak olan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilecekler. İşte konu hakkında detaylar...
"Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2023? Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 askerlik sınav yerleriyle ilgili beklenen duyuru, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. 31 Ağustos 2023'e kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihlerini tamamlayan yükümlüler, e-Devlet üzerinden belirtilen tarihte askerlik yerlerini görüntüleyebilecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Buna göre; Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 09 Kasım 2023
Er (2'nci Grup) 07 Aralık 2023
Er (3'üncü Grup) 11 Ocak 2024
KASIM SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU
Kasım sınıflandırma dönemi duyurusunda şu ifadelere yer verildi:
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.
7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.
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