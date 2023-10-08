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Sarıyer’de kumaş yüklü tır alev alev yandı: Otoyolu duman kapladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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Sarıyer’de kumaş yüklü tır alev alev yandı: Otoyolu duman kapladı

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan kumaş yüklü tır, alev alev yandı. Yangında ölü ve yaralı olmazken tır adeta kumaşlarla birlikte küle döndü. Dumanlar otoyolu kapladı, sürücüler önlerini görmekte güçlük çekti.

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