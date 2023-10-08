İstanbul’da silahlı dünür dehşeti: Sokak ortasında bacağından vurdu
İstanbul Kulaksız’ta bir şahıs, tartıştığı dünürünü sokak ortasında silahla bacağından vurdu. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs ise kaçarken Beyoğlu Mobil Park polisi tarafından silahıyla birlikte suçüstü yakalandı. Saldırgan dünür tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Kadımehmet Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir aralarında sorun olan Mehmet E. ile Mustafa U., olay günü çocuklarının yaşadığı tartışma nedeniyle karşı karşıya geldi. Sokakta başlayan tartışmanın bir anda küfürlü kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet E. silahına sarıldı. Yaşanan arbedede Mehmet E., dünürü Mustafa U.'ya ateş ederek bacağından yaraladı.
DÜNÜRÜNÜ SOKAK ORTASINDA VURDU
Olayın ardından Mehmet E. hızla uzaklaşırken, Mustafa U. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa U.'yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
"CAMA ÇIKTIM SANİYELER İÇİNDE SİLAH PATLAMASI OLDU"
Olayla ilgili konuşan Derya Kara, "Bağrışmalar oldu, kızların bağırması falan oldu. Cama çıktım saniyeler içinde silah patlaması oldu, adamı bacağından vurdular. Sonra işte polis, buraya olay inceleme geldi" dedi.
SALDIRGAN DÜNÜR SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Öte yandan olayın hemen sonrasında çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, saldırganın uzaklaştığı sokakta arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda Mehmet E., olayda kullandığı silahla birlikte suçüstü yakalandı. El konulan tabancanın namlusuna mermi sürüldüğü ve atışa hazır halde olduğu bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve burada ifadesi alınan Mehmet E. suçunu itiraf etti. Adli işlemleri yapılan Mehmet E., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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