İstanbul’da silahlı dünür dehşeti: Sokak ortasında bacağından vurdu

DÜNÜRÜNÜ SOKAK ORTASINDA VURDU

Olayın ardından Mehmet E. hızla uzaklaşırken, Mustafa U. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa U.'yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



"CAMA ÇIKTIM SANİYELER İÇİNDE SİLAH PATLAMASI OLDU"

Olayla ilgili konuşan Derya Kara, "Bağrışmalar oldu, kızların bağırması falan oldu. Cama çıktım saniyeler içinde silah patlaması oldu, adamı bacağından vurdular. Sonra işte polis, buraya olay inceleme geldi" dedi.