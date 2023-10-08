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Bakan Bak: Okul sporlarında öğrencilerimiz başarı hikayesi yazacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2023
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Bakan Bak: Okul sporlarında öğrencilerimiz başarı hikayesi yazacak

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Sırbistan’da düzenlenecek ISF Futsal Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek olan milli sporcular, yarın Belgrad’a gidecek. Okul çağındaki her öğrencinin sporda bir başarı hikayesi yazma potansiyeline sahip olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli sporculara Futsal Dünya Şampiyonası’nda başarılar diledi.

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