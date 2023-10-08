İsot Reçeli Tarifi: Şanlıurfa’nın lezzet ve şifa bombası! Kahvaltıların en acı tadı!

Özellikle Şanlıurfa mutfağından ilham alan isot reçeli enfes bir lezzet sunuyor. İsot reçeli, hem yemeklerde baharatlı bir tat vermek için kullanılabilir hem de kahvaltı sofralarında ekmek üstüne sürülerek keyifli bir tercih olabilir. Bu özel Urfa tarifi vazgeçilmeziniz olacak.

Güneydoğu Anadolu'nun lezzetli sürprizlerinden biri olan İsot Reçeli, sofralarınıza özel bir tat katmaya geliyor. İşte bu enfes lezzeti evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz tarif: