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İsot Reçeli Tarifi: Şanlıurfa'nın lezzet ve şifa bombası! Kahvaltıların en acı tadı!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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İsot Reçeli Tarifi: Şanlıurfa’nın lezzet ve şifa bombası! Kahvaltıların en acı tadı!

MasterChef All Star izleyenlerinin merakla beklediği an geldi. İsot reçeli tarifi yarışmanın bir bölümünde ortaya çıkıyor. İsot reçeli, özellikle Türk mutfağının gizli hazinelerinden biri olarak bilinir ve hem yemeklerde hem de kahvaltılarda lezzetli bir tercih olarak ön plana çıkar. Ancak bu reçelin en önemli sırrı, kullanılan biberin kalitesidir. İsot reçeli, kırmızı Urfa isot biberi kullanılarak yapılır ve bu biberin eşsiz tadıyla harmanlanır. İşte iştah kabartan bu özel tarif...

Özellikle Şanlıurfa mutfağından ilham alan isot reçeli enfes bir lezzet sunuyor. İsot reçeli, hem yemeklerde baharatlı bir tat vermek için kullanılabilir hem de kahvaltı sofralarında ekmek üstüne sürülerek keyifli bir tercih olabilir. Bu özel Urfa tarifi vazgeçilmeziniz olacak.

Güneydoğu Anadolu'nun lezzetli sürprizlerinden biri olan İsot Reçeli, sofralarınıza özel bir tat katmaya geliyor. İşte bu enfes lezzeti evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz tarif:

Malzemeler:

🍴1 torba kırmızı Urfa isot biberi
🍴1 su bardağı zeytinyağı
🍴½ yemek kaşığı karabiber
🍴2 yemek kaşığı tarçın
🍴3 yemek kaşığı tuz

Yapılışı:

📍İlk adım olarak isot biberlerini iyice yıkayın ve tohumlarından ayırın. Daha sonra biberleri dört parçaya bölün.
📍Hazırladığınız isotları bir kıyma makinesi yardımıyla et gibi çekerek geniş bir tepsiye koyun. Tepsileri güneşe bırakın ve suyunun buharlaşmasını bekleyin.
📍Isotlar güneşte kuruyup suyunu çektikçe, en az günde üç kez karıştırarak birbirine boşaltın. Bu işlem sonucunda tepsilerdeki isot miktarının azaldığını göreceksiniz.

📍İsotlar tamamen suyunu çektiğinde, diğer malzemeleri (zeytinyağı, karabiber, tarçın, tuz) ekleyin ve iyice karıştırın.
📍Malzemelerin birbirine iyice karışması için bir gün boyunca güneşte bekletin.
📍Karışımı cam kavanozlara dökerek serin bir yerde saklayın.

Bu eşsiz lezzet, kahvaltı sofralarınızda veya özel anlarınızda misafirlerinize sunabileceğiniz özel bir reçel alternatifidir. İsotun yoğun tadı ve baharatlı aromasıyla sofralarınıza farklı bir tat katın. Afiyet olsun!

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