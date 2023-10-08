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Hangisi boynuzlugillerden değildir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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Hangisi boynuzlugillerden değildir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Hangisi boynuzlugillerden değildir?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

"Hangisi boynuzlugillerden değildir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Hangisi boynuzlugillerden değildir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

SORU:Hangisi boynuzlugillerden değildir?

A:Keçi

B:Sığır

C:Antilop

D:Gergedan

CEVAP:D

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