Almanya’nın ilk İmam Hatip Lisesi açıldı

ALMAN-TÜRK TOPLUMUNA BÜYÜK KATKI SUNACAK

Bu programla Alman-Türk toplumuna büyük katkı sunacağını belirten Kara, "Almanya'da bu programın başarılı bir şekilde devam edeceğine inanıyor ve güveniyorum. Hem Türkçeyi hem Almancayı çok iyi konuşan, yaşadığı toplumu tanıyan, Almanya'daki ve Türkiye'deki İlahiyat Fakülteleriyle eğitimlerini yüksek öğretimle taçlandıracak gençlerimizin Alman-Türk toplumuna büyük katkı sunacağına inanıyorum. Hem yaşadığı toplumu bilmeleri hem burada yetişmiş olmaları hasebiyle dini değerlerimize sahip çıkarak, kalıcı olduğu toplumda maddi ve manevi anlamda hizmet edecek gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin yolunu ve O'nun güzel ahlakını hayatımıza uyguladığımızda hem Alman hem Türk toplumuna güzel katkılar sunulacağına inanıyorum. Bu vesileyle öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Böyle bir törene şahitlik etmenin onur verici olduğunu söyleyen DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey ise, "Gençlerimiz, Peygamber Efendimiz'in rahmet iklimini bu toplumda yeşertecek olan ve size bakıldığı zaman O'nun rahmetinin, İslam'ın hoşgörüsünün hissedileceği nesillerimizsiniz" dedi

GÜZEL AHLAK, İLİM VE İRFAN EN BÜYÜK MİRASTIR

"Sizler bizim geleceğimiz olacaksınız" diyen Kuzey, "Sizler dinlendiğiniz zaman, size kulak verildiği zaman kalplerin ısınacağını, kalplerin imanla, İslam'la tanışacağına inanıyoruz. Sizler asrın Abdullah b. Mesud'u, Hazreti Aişe'leri olacaksınız. Kabe'de Kur'an-ı Kerim'i kim okuyacak dediği zaman sağına soluna bakmadan 'ben okurum' diyen, özgüvenli bireyler olacaksınız. Sizler alemlere rahmet Hz. Peygamberimizin çevresine rahmet olan ümmeti olacaksınız. Size bakanlar İslam'ın gülen yüzünü görecek ve sizi işitenler İslam'ın rahmet mesajlarını hissedecek. Anne ve babanın çocuklarını bu alana yönlendirmesi çok önemli. Bir anne babanın evladına bırakabileceği en büyük miras da güzel ahlaktır, ilimdir, irfandır. Bu yönüyle sizler gençlerimizi her daim desteklemeniz gerekiyor. Evlatlarımızı buraya yönlendirdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu hizmete sahip çıkmanızı arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

GENÇLER KENDİLERİNİ HER YÖNÜYLE GELİŞTİRMELİDİR

Gençlerin kendilerini imanla, ilimle, fikirle donatması gerektiğine dikkat çeken Kuzey, "İmam Hatip Lisesi'ni ve akabinde yapılan mülakatı bitirdiğinizde bu toplumda rehber olacaksınız. Bunun için de kendinizi imanla, ilimle, fikirle donatmanız gerekiyor. Okuduğunuz kitaplarla, dinlediğiniz eserlerle bu yönünüzü geliştireceksiniz. Bu noktada kendinizi iyi yetiştirmenizi arzu ediyoruz. Almanya'da ilk defa Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'ni Hamburg'da başlattık. DİTİB ailesi olarak bu hizmetin burada başlamasından dolayı gurur duyuyoruz. Emeği geçenleri, derneklerimizde bu hizmete zemin hazırlayan o fedakar insanları da tebrik ediyorum. Çok güzel bir hizmete öncülük yapıyorlar. Hocalarımıza bu gençlerin yetişmesinde çok büyük görevler düşüyor. Gerçekten fedakarlık isteyen bir hizmet. Güzel bir yola çıktınız. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık eylesin. Bizler DİTİB camiası olarak sizlerin yanınızdayız" diye konuştu.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi imam hatipleri Bünyamin Topçuoğlu ve Ferruh Muştuer'in Kur'an-ı Kerim ziyafetinin ardından 2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Hamburg ve Schleswig Holstein Eyalet Birliği ve Dini Danışma Kurulu tarafından düzenlenen "Çocuklar Peygambere Mektup Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Tören, yapılan duaların ardından Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nde eğitime yeni başlayan öğrencilere kitapların dağıtımı ile sona erdi.