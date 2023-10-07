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Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2023
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Son dakika: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.56’da meydana gelen depremin derinliği 5,5 kilometre olarak ölçüldü.

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