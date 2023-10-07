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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Bozcaada açıklarında demirletildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2023
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Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası: Bozcaada açıklarında demirletildi

Yunanistan'dan Ukrayna'ya seyir halinde olan "Mitsos" adlı 195 metre uzunluğundaki dökme yük gemisinin makineleri, Çanakkale Boğazı Kumkale önlerinde arızalandı. Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda kılavuz kaptan ve "Kurtarma-5" römorkörü, Bozcaada Demir Sahası'na demirledi.

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