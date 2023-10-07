Son dakika! İstanbul’da baba vahşeti: Ağlayan bebeğini öldürdü

İstanbul Eyüpsultan'da bir baba, 4 aylık bebeğini çok ağladığı için annesinin kucağından alıp defalarca yere fırlatarak ölümüne sebep oldu. İstanbul Avcılar'da yaşayan Türkmenistanlı Azamat N. (28) eşi ve 4 aylık bebeğiyle Eyüpsultan'daki bir arkadaşının evine gitti. Anne ağlayan bebeği uyutmaya çalışırken Azamat N. diğer odada arkadaşıyla alkol alıyordu.