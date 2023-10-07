Son dakika! İstanbul'da baba vahşeti: Ağlayan bebeğini öldürdü
Son dakika haberleri... İstanbul Eyüpsultan'da bir baba, 4 aylık bebeğini çok ağladığı için annesinin kucağından alıp defalarca yere fırlatarak ölümüne sebep oldu.
İstanbul Eyüpsultan'da bir baba, 4 aylık bebeğini çok ağladığı için annesinin kucağından alıp defalarca yere fırlatarak ölümüne sebep oldu. İstanbul Avcılar'da yaşayan Türkmenistanlı Azamat N. (28) eşi ve 4 aylık bebeğiyle Eyüpsultan'daki bir arkadaşının evine gitti. Anne ağlayan bebeği uyutmaya çalışırken Azamat N. diğer odada arkadaşıyla alkol alıyordu.
Odaya gelen Azamat N. ağlaması durmayan bebeği eşinin kucağından alıp yerden yere attı. Hastaneye kaldırılan bebeğin vücudunda kırılmadık kemiği kalmadığı, kafatası travması yaşadığı ve iç organlarının parçalandığı anlaşıldı. Kısa süre sonra yakalanan baba Azamat N. "Arkadaşımla alkol alıyordum. Eşim bebekle birlikte başka odadaydı. Bebeğin ağlamasından rahatsız olduğum için eşimle tartışmaya başladım, 'Çocuğu neden ağlatıyorsun' dedim. Bebeği eşimin elinden aldım. Bu sırada çocuk yere düştü, Yerden aldım, yatağa doğru fırlatırken çocuk yeniden yere düştü, yaptığımdan utanıyorum" dedi. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Azamat tutuklandı.
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