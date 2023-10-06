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Kış yavaş yavaş geliyor! Sıcaklıklar düşecek sağanak yağış yolda! Meteoroloji gün vererek uyardı...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Kış yavaş yavaş geliyor! Sıcaklıklar düşecek sağanak yağış yolda! Meteoroloji gün vererek uyardı...

Kış mevsiminin yavaş yavaş gelmesiyle birlikte yurt genelinde sağanak yağış olurken sıcaklıklar da düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda önümüzdeki günlerde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Yağışın İstanbul'u da etkisi altına alması bekleniyor. Peki sağanak yağış ne zaman gelecek? İşte İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu güncellendi. Buna göre yurt genelinde hava sıcaklıklarında hafif derecede düşüş görülürken önümüzdeki günlerde sağanak yağışın etkili olacağı da belirtildi.

Yayınlanan 5 günlük haritalı tahminlerde özellikle pazartesi günü yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın beklendiği görüldü.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyinin zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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