Kış yavaş yavaş geliyor! Sıcaklıklar düşecek sağanak yağış yolda! Meteoroloji gün vererek uyardı...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyinin zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.